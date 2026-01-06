Durante el 2025, el Municipio de Tigre realizó más de 50.000 m² de asfaltos en todo el distrito

El Gobierno local, a través del Plan de Asfaltos, llevó adelante la pavimentación de más de 90 cuadras. Esto tiene como objetivo continuar mejorando la circulación vehicular y la seguridad de los peatones que transitan las diferentes localidades.

El Municipio llevó a cabo la construcción de más de 50.000 m² de asfalto en todo Tigre durante el año 2025. Estas obras buscan seguir embelleciendo los barrios y los centros comerciales de todo el distrito.

Dichas tareas se llevaron adelante en localidades como: Don Torcuato, Los Troncos, Benavídez, Ricardo Rojas, Rincón de Milberg y Troncos del Talar.

El Plan de Asfalto de Tigre es un programa continuo del Municipio para mejorar la circulación y la calidad de vida en toda la comunidad, con obras activas en distintas localidades.