San Fernando reabrió la inscripción para quienes no estén anotados a sorteos de viviendas

El Municipio reactivó obras de viviendas abandonadas por el gobierno nacional, anunció la reapertura de su Registro Único Habitacional para los sanfernandinos que aún no se hayan anotado en la web www.sanfernando.gob.ar/casapropia También se confirmó que en los próximos días sortearán 46 viviendas para familias numerosas y en abril otras 46 del ex programa “Casa Propia”.

Los programas nacionales de viviendas que se desarrollaban en San Fernando fueron frenados deliberadamente en diciembre de 2023 por la actual gestión del gobierno nacional; sin embargo, el Intendente Juan Andreotti decidió su reactivación con fondos municipales y las obras avanzan con buen ritmo. Esto permitió al Municipio reabrir el formulario de inscripción para quienes todavía no se anotaron en el Registro Único del “Programa Desarrollo Habitacional del Partido de San Fernando” en la web www.sanfernando.gob.ar/casapropia

Gracias a esto, fue anunciado que en pocos días 46 familias numerosas de San Fernando, de 5 o más integrantes, podrán cumplir el sueño de tener su hogar mediante un Sorteo Público Oficial con transmisión en vivo entre quienes se hayan registrado y cumplan requisitos específicos. En el sitio web www.sanfernando.gob.ar/casapropia se encuentra toda la información, bases, condiciones de financiación y el acceso al Registro Único Habitacional.

Estos hogares próximos a sortearse pertenecen a un complejo de 81 viviendas del ex programa nacional “Reconstruir”, ubicadas en José Ingenieros y Maipú, Virreyes Oeste. Las 35 casas restantes ya fueron asignadas hace casi 14 años, por otra gestión, para reordenamiento de familias con grave riesgo habitacional.

Otras 46 viviendas, del ex programa nacional “Casa Propia” ubicadas en Miguel Cané y Paraná, serán sorteadas en abril de 2026 según sus propios requisitos y características. De este mismo programa continúan abandonadas por el gobierno nacional las obras de casi 300 viviendas.

Para consultas, los vecinos tendrán a su disposición los medios de contacto de la Dirección Gral. de Desarrollo Habitacional, de lunes a viernes de 8 a 16h (Brandsen 675). Teléfonos: 11-2779-1943 / 11-2779-1891 / 11-2779-1860.

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIÓN PARA ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN Y SORTEOS:

Ser exclusivamente personas humanas, que no hayan resultado beneficiadas con planes de vivienda.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Tener un menor o más menores su cargo y/o personas discapacitadas bajo su tutela.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

Acreditar diez (10) años o más de residencia en el Municipio de San Fernando.

No contar el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite. Bajo ninguna circunstancia se admitirán constancias de DNI en trámite.

Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero. Los domicilios declarados del titular y su pareja con independencia del vínculo, deberán coincidir.

En el supuesto de Grupo Familiar, los domicilios de los integrantes declarados por parte del titular, deberán coincidir. Debiendo estos, residir en la misma casa habitación.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar (mayores de 18 años de edad) y/o conviviente entre 1 salario D1-30hs (igual a $ 456.600,87 a septiembre de 2025) y 8 salarios D1-30hs (que equivalen a $3.652.806,96 a septiembre 2025), o Monotributo, Monotributo social, Ingresos como Autónomo, Jubilación y/o Pensión

Demostrar, como mínimo, una antigüedad de doce (12) meses de los ingresos registrados. Excepto en el caso de Jubilación y/o pensión.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos y/o inhibiciones y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra, ni juicios de apremios iniciados por el fisco Municipal en los últimos cinco (5) años.

No ser funcionario Municipal, Provincial o Nacional con cargo de Director General resultando persona políticamente expuesta, ni el solicitante ni persona de su grupo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad.

No integrar el listado de deudores morosos de alimentos.

No ser parte en juicio vigente patrimonial en que el Estado Municipal revista carácter de acreedor demandante y/o actor.

No poseer causa penal en trámite.

Completar el formulario de inscripción. (*)

La no superación de este control dará lugar a la baja de la inscripción, por no cumplir con los requisitos.

CONDICIONES DE LA FINANCIACION