Quedó inaugurado el nuevo ¨Paseo Fleming¨ en Martínez

Luego de una transformación integral que mejorará la circulación, el intendente Ramón Lanús inauguró el nuevo paseo, tras los trabajos de infraestructura y modernización de la avenida que mejorarán la circulación en una de las arterias principales de Martínez. La transformación incluyó: nuevas veredas, nuevos espacios de estacionamiento, nuevos refugios de transporte público, más luminarias y más espacios verdes.

Conservando los usos comerciales de cada frentista y mejorando la calidad de la infraestructura, el Municipio de San Isidro finalizó los trabajos en la avenida Sir Alexander Fleming, desde Monseñor Larumbe a Dorrego. Las obras contemplaron la repavimentación de la avenida, la demarcación de cruces, la instalación de semáforos peatonales en todas las intersecciones, la renovación de las veredas y nuevos árboles.

“Desde hoy la Avenida Fleming es un espacio ideal para pasear, hacer compras y disfrutar del barrio. Este proyecto forma parte de nuestro compromiso de transformar y mejorar el espacio público. Queremos que San Isidro esté cada vez mejor y no hay mejor forma de hacerlo que con obras bien hechas que van a durar por años”, sostuvo el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.

La obra implicó el ordenamiento de la avenida a partir de la incorporación de infraestructura moderna y la puesta en valor de la traza de forma integral. Se renovaron todas las veredas priorizando el uso de cada frentista, se reordenó el estacionamiento brindando más espacio para el peatón, se plantaron nuevos árboles e integraron canteros y se mejoraron los espacios de espera de colectivo y el alumbrado público.

En total son 9.800 metros cuadrados de veredas nuevas, siete paradores nuevos de espera de colectivo, 68 luminarias viales y 68 peatonales nuevas, se benefician 108 frentistas (de tipo residencial y comercial) y se integraron 84 árboles nuevos. Además, Fleming mantiene sus dos carriles vehiculares por sentido, mejorando la demarcación de cruces, e incorporando semáforos peatonales en todas las intersecciones semaforizadas.

Son tres las líneas de colectivo que circulan por el tramo de Monseñor Larumbe a Dorrego: 60, 407 y 707. Para mejorar la calidad, en la experiencia de viaje de los usuarios, se incorporarán estructuras modernas de espera, con asientos, protección para los días de lluvia y sol, y nueva cartelería con información clave. Además, se sumarán canteros en la parte trasera de las paradas para hacer la espera más agradable.

La avenida contaba con deterioros en su infraestructura, entre ellos la falta de demarcación, haciendo inseguros los cruces para peatones, veredas frecuentemente ocupadas por autos mal estacionados, así como también la falta de alumbrado y arbolado.

La inauguración fue encabezada por el intendente y contó con la participación de los candidatos a concejales del frente LLA en San Isidro: Jorge “Panadero” Álvarez (asesor general de Gobierno), Adriana Fossati, Federico Colombo, María de los Ángeles Durand y Juan Bautista Ocampo. Se realizó un festival, con una charla para generar conciencia de vialidad, participaron los feriantes de emprendedores, hubo música en vivo, actividades para chicos, kermés y descuentos en locales de cercanía.