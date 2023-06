Entrevista a Beatriz Finochietti

Artista plástica, curadora. Impulsora de la Semana de la Creatividad. Fundadora del Taller De los Senderos. Vecina de la zona norte bonaerense (residió en Martínez muchos años y ahora lo hace en Beccar).

Por: Raúl Ezequiel Poletti

-¿Cómo fue que elegiste tu actividad?

-La verdad que esta pregunta me hace pensar bastante. Es que la creatividad simplemente brotó. Cuando las oportunidades se presentan las sigo, algunas veces se postergan o no se desarrollan, pero abundan. No planifico tanto, si ordeno y les doy prioridades, pero es algo tan natural como respirar.

-¿Qué formación tenés?

-Se inicia con la Licenciatura en Artes y Técnicas Publicitarias de la Universidad del Salvador. Comencé trabajando en una Productora de películas para cine y TV.

Luego siguió el arte a través de muchos años de formación con importantes maestros de la plástica nacional. Participé en muchísimos concursos y muestras tanto en el país como en el exterior.

La creatividad siempre fue una expresión innata que luego fue tomando la base conceptual en seminarios y congresos dedicados al tema.

La docencia comenzó en 1988 fundando el Taller de los Senderos justamente dedicado a técnicas creativas. Cuando pueden alinearse el pensar, el sentir y el hacer viviendo el presente siempre hay material para trabajar y mucho.

Como docente simplemente se deben despejar los impedimentos que desvían de la fuente de la creación, por muchos motivos, porque surge como un manantial de agua clara.

Las sensaciones se identifican y el cuerpo se afina como un stradivarius.

El conocimiento técnico es una ayuda para lograr la intensidad de la transmisión.

También profesionalmente siguió de manera paralela la Curaduría en distintas instituciones.

-¿Cómo fue la conformación del grupo: World Creativity and Innovation Day /Week – BsAs. Zona Norte. 21 de Abril Día Internacional de la Creatividad y la Innovación?

En 2003 con Alejandra Benítez iniciamos las celebraciones de creatividad invitando a participar individual y colectivamente en diferentes tipos de eventos. Cada año en las mismas fechas la propuesta se renueva y actualiza, tanto en participantes como en organizadores.

Esta Organización Internacional de Creativos genera redes para estimular y difundir actividades diferenciadas de las habituales y al mismo tiempo permite conectarse con otras partes del mundo.

Nuestro grupo iniciado hace 20 años en uno de los momentos realmente complicados del país fue el primero que en el arte salió a la calle en nuestra zona para comunicarse directamente con la sociedad. En esa oportunidad el sentido de Creatividad no estaba asimilado ni desarrollado como lo es actualmente.

Las adhesiones fueron y son de distinta índole. La creación es infinita y de enorme valor en todos los campos, ciencia, arte, comunicación, actividades comerciales, servicios… Justamente nuestro país sobresale en encontrar y abrir nuevas posibilidades en variados campos.

En nuestro blog difundimos alguna de esta información que se replica en todo el orbe y como uno de los pioneros en América Latina: www.diadelacreatividad,blogspot.com

-¿Qué le dirías a nuevas artistas plásticas?

-La creatividad es natural en todos los seres humanos. Si el hombre sobrevivió en la especie hasta hoy indudablemente es por haber podido desarrollarla tanto en lo individual como en lo colectivo.

Es un don que se ejercita mediante el reconocimiento de la libertad que trabaja en distintos planos del ser: “Pensar, sentir y hacer”.

El acto creativo cuando es original se percibe en el cuerpo físico ya que se establece una conexión nueva entre los hemisferios, es una sensación diferente y única. Luego se puede explorar y desarrollar o simplemente disfrutarla. Es como un brindis del alma, cuando se es capaz de tocar la propia vulnerabilidad.

-¿Habrá otra muestra de arte del grupo?

-Es indudable que cada día nos sorprendan los lenguajes que se desarrollan a través del uso de los medios audiovisuales y actualmente la inteligencia artificial. Por ejemplo se puso de moda el arte inmersivo que nos sumerge y envuelve en su magia de sonidos con formas y colores.

También se escucha de temores en la utilización y alcance de estas técnicas en el medio. Personalmente hasta ahora me parece que el contacto con el ser interno de cada uno, tiene la capacidad de reconocer lo original como verdadero, de la falsedad, y ser capaz para defender el don de la creación que sorprenda por su calidad expresiva de lo imitativo y vulgar.

En fin, está en cada uno distinguir no solo por las apariencias la creatividad verdadera como un don y un trabajo individual y/o corporativo, que se permite usar las herramientas más adelantadas para expresar de la mejor manera su idea y su sentir. Y siempre recordemos de mejorar la calidad de nuestras preguntas.

(*) Beatriz Finocchietti

www.beatrizfinocchietti.blogspot.com

[email protected]

