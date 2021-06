Guillermo Moreno entrevistado en la zona norte

En el programa radial ‘Otras Voces’ que se emite los sábados de 9 a 13 hs. por la FM CRISOL 92.3 mghz de Los Polvorines, la Dra. Macarena Alonso entrevistó al Lic. Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior de la Nación y candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires por el partido ‘Principios y Valores’.

– M.A: Cuéntenos sobre ‘Principios y Valores’. ¿Usted se presenta como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires? ¿Estuvo en San Miguel y José C. Paz recientemente?

– G.M: Estamos organizando el Partido Principios y Valores y los compañeros me pidieron que encabece la lista. El 4 de junio estuve en José C. Paz y San Miguel, fue una fiesta peronista, cantamos la marcha y comimos choripán, mucha alegría. Para eso gobernamos los peronistas, para hacer feliz al pueblo. Nosotros explicamos que vamos a volver al asado de los domingos, a las milanesas o el pastel de papa los días de la semana ¿Cómo? Haciendo de nuevo lo que ya hicimos bien. Recomiendo leer “La Comunidad Organizada” el impulso inicial, es el objetivo final.

– M.A: ¿Vamos a temas nacionales? En la conferencia con el presidente de Rusia Vladimir Putin, Alberto Fernández se refirió al nuevo rol del Estado, a la idea de un capitalismo “más humano” ¿Qué piensa de eso?

– G.M: El capitalismo es el capitalismo, es el modo de producción para generar bienes y servicios. Lo que genera una sociedad más justa es el justicialismo, que regula el intercambio en el espacio público, poniendo reglas en el comercio interior y exterior. Se confunde el modo de producción con el intercambio.

¿Qué significa un “capitalismo más humano”? El que escucha al presidente cree que se va a meter en las fábricas ‘a lo Grabois’ y el peronismo no se mete con la propiedad privada, es la tercera posición. Perón lo dijo muy claro: “Ni yanquis ni marxistas”, no se puede dejar todo librado al azar de los capitalistas pero sí hay que regular en la circulación de las mercancías, por eso es importantísimo el análisis de costos. Mediante un modo de producción capitalista y con reglas de distribución justicialista, se avanza hacia la comunidad organizada.

– M.A: ¿Cómo evalúa el manejo de la pandemia? ¿Cree que existe esta dicotomía entre la salud y la economía?

– G.M: El presidente se perdió de buscar la armonía. La plata no genera bienes y servicios sino el trabajo. A los 3 millones y medios de desocupados heredados del gobierno de Macri, se sacó a 14 millones del mercado laboral: eso llevó a que se dejaran de producir bienes y servicios. Por el otro lado repartió plata, para ir a consumir esos bienes que no han sido producidos y por lo tanto se generó inflación. Se generó un problema en la economía y por ende en la salud.

– M.A: Cuando uno plantea eso muchos dicen “pero esto pasa en todo el mundo, no solo en el país”

– G.M: Claro, eso surge de la propia definición de pandemia, es global. Ahora, cuando dos peces se encuentran en el agua y conversan, uno no le dice al otro “estás mojado” porque no conocen lo que es seco, están todos iguales. Pero se puede medir en cuanto perjudicó la pandemia, y la caída promedio de la economía fue de un 4%. En nuestro país según el presidente fue un 10, pero yo entiendo que fue un 14%, entonces ese 6 o ese 10 que queda es lo que se produjo aquí. Después, lo demás, es relato. De la Rúa y Alfonsín cuando dejaron el gobierno dijeron que eran buenos. Ahora le van a echar la culpa a la tapa de los diarios ¿Y cómo se gobernó durante la década ganada con los diarios en contra?

– M.A: Usted ¿por qué cree que Cristina elige a Alberto Fernández?

– G.M: Eso ella lo explicó y yo no voy a hacer interpretaciones. Cuando Cristina elige a Alberto no estaba eligiendo el color de un vestido o que iba a cenar, estaba tomando una decisión trascendental para el destino de la patria. Lo que sí me pregunto es por qué la tomó en soledad, en que manual está escrito que estas decisiones se toman de esa manera, sin consultar ni conversar. Y ahora está atada a lo ocurrido, nadie la obligó. Nuestra responsabilidad es salvar este legado, que es lo único exitoso que queda en este ciclo, porque en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas. Fracasaron los radicales con Cambiemos, los neoliberales con Macri… Los únicos que no fracasamos somos los peronistas en la década ganada, tenemos que volver a hacer lo que ya hicimos, aunque en campaña quieran derribar todo eso.

– M.A: ¿Usted cree que nos están llevando a naturalizar un 43 % de pobreza?

– G.M: Lo primero que hizo Macri ni bien asumió el gobierno fue cambiar la medición de la pobreza, haciendo más exigente la calidad y precio de la canasta. Hizo eso para afirmar que Cristina dejó un 30% de pobreza, hasta que a fines de 2016 tuvo que publicar la nueva metodología de medición. Actualmente se usa el mismo método de Macri, es decir que ese 43% sería un 30% si lo medimos de la forma en que se medía la pobreza desde Alfonsín hasta 2016. Ahora ¿podemos pensar que tenemos el mismo nivel de fines de 2015?…

(*) En el programa ‘Otras Voces’, también participan el Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar y Carlos Ventosa.

