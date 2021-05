Carta abierta al Ministro de Transporte 

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Sr. Ministro de Transporte de la Nación: ¿O se está del lado de la Argentina y de los argentinos, o se está del lado de las empresas extranjeras?. Entiendo que sus palabras al asumir no hacen más que convalidar que “la Argentina va a seguir sangrando por las barrancas del Río Paraná”.

Nos dice muy suelto de cuerpo, como si nada pasara, que no dramaticemos y que los argentinos “no vamos por el camino de la estatización” de la mal llamada Hidrovía Paraná-Paraguay. Le solicito que no hable en nombre del pueblo argentino.

Queda claro en sus palabras que el gobierno no tiene como objetivo recuperar la cuenca del Plata: esta unidad hídrica, de carácter estratégico, esa gran autopista fluvial que llega hasta el corazón de América del Sur, por donde circulan 5.000 buques de ultramar y miles de barcazas que se llevan 127 millones de toneladas por año y que las agroexportadoras (en su mayoría extranjeras) estiman que van a aumentar en este 2021 a 33.000 millones de dólares por las exportaciones, o sea 10.000 millones de dólares más que el año pasado, favorecidos por los precios internacionales. ¡A nuestra provincia de Santa Fe y a nuestra querida Rosario no les queda ni un peso!

Lo segundo que Ud. dice es que reconoce que hace 25 años no hay ningún tipo de control en lo que “mal llama” la Hidrovía (porque nos han robado hasta los nombres de los ríos), por donde supuestamente se efectúa todo tipo de “defraudación de miles de millones a los argentinos” y un tercio de la cosecha se va en negro. Como si esto fuera poco, al parecer: falsificación de las cartas de porte; “autodeclaraciones” juradas de las exportadoras, donde un 50% parecen adulteradas; más aún, supuestamente: triangulación, subfacturación, contrabando con el Paraguay, etc., etc.

Todo esto está legalizado por el último filtro a través del control y la administración que le hemos regalado por más de 25 años a una empresa extranjera belga en Hidrovía SA. Y Ud. la única propuesta que tiene es una extensión por 90 días a la concesión actual y extenderlo un plazo más, que podría ser hasta un año y medio, a la misma empresa que viene defraudando y robando de manera descarada a los argentinos.

Por otro lado, esos plazos están sujetos y subordinados a estudios de nuestra Universidad Nacional de Rosario sobre el “impacto ambiental”; la “viabilidad económica y estructura de costo” a la Universidad de San Martín; y el “sistema fluvial”a la Universidad del Litoral.

Es decir: nuestras universidades públicas, nuestros intelectuales y científicos, no serán los “facilitadores” para la recuperación de nuestros derechos soberanos, sino para la entrega de estos en una nueva licitación internacional, donde lo único que está en cuestión es quién se la queda.

Es decir, si se la quedan empresas extranjeras holandesas, belgas, chinas, estadounidenses, etc. Todos la quieren.

¿Por qué será que los únicos que no la queremos somos nosotros para los argentinos?

El Consejo Federal Hidrovía, órgano creado con el aparente objetivo de “democratizar”, no es más que un órgano de legitimación de la nueva entrega, es un órgano de carácter “no vinculante”. Esto implica que “escuchamos todo” pero, al no ser vinculante, “hacemos lo que yo digo”.

Considero que el argumento de que los argentinos no estamos en condiciones de hacernos cargo por “deficiencias técnicas” es de una falsedad total.

El 100% de los técnicos, científicos y trabajadores son recursos argentinos, pero en una empresa belga. ¿Cómo no vamos a tener los recursos si lo hacen nuestros trabajadores?

Hay que aclarar que cualquier decisión que se tome debe garantizar los puestos de trabajo, los salarios, y los convenios colectivos de los trabajadores.

Entiendo que otro argumento falso es la “imposibilidad del Estado argentino” por el volumen de capital que representa la empresa belga. ¿Y qué es ésta empresa?: siete dragas de succión y una de corte, por un valor de 30 millones de dólares cada una.

Es decir que el total del capital representa no más de 250 millones de dólares. Esto es muy poco dinero si tenemos en cuenta que el presupuesto nacional argentino es de 100 mil millones de dólares y que, además, esta empresa tiene una facturación por 300 millones de dólares anuales, con ganancias extraordinarias.

Si Ud. verdaderamente quiere “democratizar” la decisión, convoque a un plebiscito nacional para que seamos los argentinos quienes decidamos sobre un recurso tan estratégico, más aún si hablamos de nuestro futuro por 30 o 40 años.

Llama la atención su falta de sentido patriótico, parece más un gerente de empresas extranjeras. Porque lo que Ud. hace es exactamente lo que piden las exportadoras.

Por eso digo que sus palabras no hacen más que expresar el deseo y los intereses coloniales de una Argentina que parece no encontrar rumbo frente a una situación desgarradora: una desocupación estructural y 42% de pobreza (pandemia de por medio) donde 9 millones son niños en la pobreza extrema, a quienes les están robando lo más preciado que es la posibilidad de un “futuro”.

En este país alguna vez se dijo “primero los niños”, hoy son los “últimos”. En este país en el que por un lado “fluyen los manantiales de la riqueza” (nunca tanto trigo, tanta carne, tanta soja, tanta leche, tanto alimento) vemos la contracara de una “extrema pobreza para este pueblo”.

Muchos trabajamos convencidos de avanzar en un sentido nacional y popular de recuperar nuestra soberanía para la felicidad del pueblo.

En esta situación, Ud. nos dice que no hay que “dramatizar”. La situación es dramática.

Sr. Ministro: ¿O se está del lado de la Argentina y de los argentinos, o se está del lado de las empresas extranjeras?. ¿Se está a favor de controlar y organizar nuestra riqueza, o a favor de entregar nuestra riqueza y que la planifiquen y organicen otros?.

¿Se está a favor de una Argentina independiente, o se está en contra?

Sepa que en este país hay paisanos, lo que quiere decir que llevamos “el país adentro”, y que no vamos a parar hasta lograr una Argentina justa libre y soberana, enfrentando las tremendas desigualdades que padecemos y poniendo en el trono de la vida cotidiana a “la noble igualdad”.

Nosotros, Sr. Ministro, tenemos los sueños de Belgrano, quien sentenciaba que con el “infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la Patria y la reducen a la miseria”, que “los países que se dedican a producir materia prima, generan desempleo en su país, y empleo en el país que la compra” y que “toda nación que deja hacer por otra una navegación que podría hacer por ella misma, compromete su soberanía y lesiona gravemente la economía de sus habitantes”.

Sr. Ministro, le recuerdo que el 20 de Noviembre es el día de la Soberanía Nacional por ser la fecha en que Lucio Mansilla junto con nuestros paisanos, nuestros gauchos y nuestros indios, regaron con su sangre en la batalla de La Vuelta de Obligado, en el año 1845, la defensa de nuestra soberanía sobre nuestros ríos y nuestro comercio frente a la flota anglo-francesa, de las potencias más poderosas del mundo en ese entonces,“para que la Argentina no sangre por las barrancas del río Paraná”.

Sr. Ministro: siempre se está a tiempo de volcar la posición en la defensa del pueblo y de la Patria. Apelamos a esto.

Citando nuevamente a Manuel Belgrano: “Ni amo viejo, ni amo nuevo, ¡ningún amo!

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...